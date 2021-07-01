高雄鋼鐵人今天宣布繼「鋼鐵坦克」王柏智後與全能前鋒張伯維正式簽約，奠定球隊鋒線基礎。

30歲的張伯維出身籃球名門松山高中、台灣藝術大學，高中時期曾獲選亞青國手，UBA則曾在決賽狂砍29分，助隊笑捧校史首冠，畢業後以選秀會榜眼轉戰SBL，身手、人氣兼具，曾入選SBL明星賽，也參加過三分球大賽。效力台北富邦勇士5個球季的張伯維，參與過勇士兩次封王榮耀時刻。

高雄鋼鐵人球團GM鄭明元表示，球隊非常欣賞張伯維對於籃球的熱忱、付出、投入、拼勁和態度。他是位很有經驗的鋒線球員，不僅能在進攻端提供穩定火力和三分投射，防守端能力也是球隊非常倚重的一點。

鄭明元相信，伯維在貝瑞總教練戰術系統，將成為防守、進攻兩端不可或缺的角色。球團認為，張伯維認真勤勉的籃球態度會是年輕球員的榜樣，希望伯維能夠扮演老大哥角色，幫助年輕選手成長。最後要跟高雄的球迷們說，「新賽季一起來鳳山體育館，為伯維加油、打氣。」

張伯維對於加入高雄鋼鐵人非常期待，他表示，想在新的環境開始新的挑戰，「我喜歡高雄人的熱情，也喜歡那邊的天氣。」他也感受到高雄鋼鐵人球團滿滿的誠意，自我期許到新球隊能有更多發揮機會。身為球隊第一代球員，頗具意義，年紀上在球隊也算是資深球員，他會以身作則，把自己熱情的態度感染給隊友們，最重要是希望對球隊產生貢獻，證明自己，可以比以前更好。