指揮中心開放航空機組員在打完兩劑疫苗後，可免除居家檢疫，直接執行七天自主健康管理，但第一線機組員卻抱怨，至今還沒訂出抗體檢驗的標準。中央流行疫情指揮中心今天澄清，表示6月23日就已訂出抗體標準，也已通知民航局與航空公司，現在也有航空公司開始操作。

針對機組員抱怨，副指揮官陳宗彥表示，早在6月23日就已訂出機組員打完兩劑疫苗的抗體標準，有一家航空公司從上周五就開始執行，另一家航空公司則因打完兩劑疫苗滿兩周的時間比較慢，要等到明天才會開始執行。

陳宗彥指出，相關標準已轉交民航局與航空公司，會由航空公司安排機組員抽血驗抗體，只要通過規定就可免除居家檢疫，改採七天自主健康管理。

衛福部長陳時中表示，因為有部分機組員是在國外施打疫苗，但是否真的有打疫苗，並不是用嘴巴說了算，因此要提出相關的接種證明，這部分必須由航空公司、民航局來監督，並認證接種真偽，相關的基本行政流程，各個主管單位都要想辦法做好，指揮中心沒辦法一一認證。

至於這種疫苗護照的入境方式，能否進一步擴大到每一個國人？陳時中表示，目前開放機組員使用，是考量到航運有肩負經濟的必要性，因此放寬，至於個別的個案，我們要說很抱歉，可能要等疫情穩定一點，或疫苗涵蓋率高一點的時候才會來思考這件事情。