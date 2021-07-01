《MLB推薦賽事 : 7/3(六)，09:40 波士頓紅襪@奧克蘭運動家》波士頓紅襪上週末在主場橫掃世仇紐約洋基後，戰績終於超越坦帕灣光芒，站上美聯東區龍頭，本週末紅襪將開啟西岸作客之旅，首站將前往奧克蘭與運動家進行三連戰。坐鎮主場的運動家目前勝率雖然有0.580，但本季面對勝率超過5成的球隊時，戰績僅有17勝22敗，絕大數勝場都是從戰力較差的對手搜刮而來，球隊奉行的魔球理論似乎漸漸失靈，此次面對來勢洶洶的紅襪，恐難抵擋對手強勢的火網攻擊。

紅襪今年攻擊效率有長足的提升，一左一右的兩名重砲手感火熱是主要原因，備受球團期待的三壘手戴佛斯(Rafael Devers)今年終於破繭而出，本季擊球強勁率(Hard Hit%) (註)高達55.6%，19支全壘打也領先全隊，全明星的身手成為紅襪打線上的另一把利刃。老將馬丁尼茲(J.D. Martinez)也擺脫上季的低迷狀態，馬丁尼茲上季只繳出打擊率0.213、7支全壘打的慘淡成績，本季手感恢復，打擊0.302、15支全壘打依舊是陣中的不可或缺的重砲。本季紅襪團隊得分5.01排名美聯第三，如果能在交易截止日前盤來穩定的投手，補強疲弱的先發輪值，紅襪在美聯應該很難找到能與之匹敵的對手。

運動家今年攻擊表現並不亮眼，打線上只有打出20發全壘打的一壘手歐森(Matt Olson)一枝獨秀。運動家季前先是放走具有長打能力的游擊手塞米恩(Marcus Semien)，為了補上游擊手的戰力缺口，又將前美聯全壘打王戴維斯(Khris Davis)送到德州遊騎兵，換來游擊手安祖斯(Elvis Andrus)，但安祖斯本季表現令人失望，攻擊指數0.564是生涯新低，全壘打也仍未開張，運動家季前的一連串操作反倒削弱了球隊進攻戰力。今年3月公布的各隊農場戰力排名報告中，運動家排名倒數第5，現階段小聯盟並沒有能幫助球隊的即戰力，制服組又不肯在自由市場花大錢，曾經的美聯西區強權本季前景不甚樂觀。

紅襪此戰預計推出E.羅里奎茲(Eduardo Rodriguez)先發，E.羅里奎茲上季因為新冠肺炎確診整季都沒出賽，本季回歸賽場後狀況不佳，每9局被安打數高達10.5，自責分率5.83、WHIP 1.411皆是生涯最差紀錄，壓制力不如以往。運動家則是由孟塔斯(Frankie Montas)領銜主投，孟塔斯本季狀況也不理想，自責分率高達4.72，16場先發出賽只有8場有投滿6局，吃局數的能力不佳，但是運動家近幾年先發投手養成不佳，因此在球隊補強先發投手之前，也只能繼續將孟塔斯放在輪值中。

以雙方先發投手近況觀察，此戰走向打擊戰的機會較高，但可別貿然投注大分，一來是因為紅襪打擊數據強勢，盤口大小分值自然會設定地較高，要過大分的門檻也相對較難。二來是即便紅襪打擊能有效發揮，但如果運動家熄火，要靠紅襪獨立開出大分也有一定難度，以紅襪本季的80場賽事來看，開出大分場次僅有37場，機率不到一半，因此筆者建議保守投注「紅襪單隊大分」。另一方面，運動家近半個月牛棚表現疲軟，自責分率高達4.25，紅襪則是在日籍投手澤村拓一加入勝利組牛棚後，表現漸趨穩定，近半個月自責分率僅有3.35，紅襪在先發投手、牛棚及打線都有明顯優勢，應能在客場之旅首戰開出紅盤，建議投注「不讓分玩法-紅襪勝」。

註: 擊球強勁率(Hard Hit %)係指打者的擊球結果中，擊球初速超過95英哩的比例。2021年MLB打者的平均擊球強勁率為39.3%。