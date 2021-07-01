《英雄聯盟》中國賽區(LPL)夏季賽來到例行賽第4週賽事，本週焦點有2場，分別是週六(7/3)晚間5點的RA戰隊對LNG戰隊，以及週日(7/4)下午5點的滔博電競對EDG戰隊，以下就為大家分析4支隊伍的戰力，並分享相關投注建議，喜愛LOL的朋友們千萬別錯過。

週六下午5點的RA戰隊對LNG戰隊，RA目前取得5勝1敗的戰績，陣中兩位核心選手中路FoFo及下路iBoy的雙人組合，是本季RA常勝的主要原因，前場比賽(6/26)RA對上WE戰隊，兩人合力拿下25個擊殺及31個助攻，其中iBoy的吉茵珂絲更是在第3局的關鍵團戰中打出五連殺，幫助隊伍拿下勝利，最終RA以2：1擊敗WE。至於LNG戰隊，目前戰績7勝0敗，在積分榜上排名第2，前場比賽LNG對上iG戰隊，LNG以2：0拿下比賽，陣中核心打野選手Tarzan兩局分別拿下4/0/8(擊殺數/死亡數/助攻數)、5/1/15的成績，帶領隊伍輕鬆取勝，同時LNG的中路icon及下路Light的表現也不遑多讓，兩人合力拿下19個擊殺及30個助攻，打得對手iG毫無招架之力。本場比賽，RA有相當的實力，近況也不錯，有可能終結LNG的連勝，雙方勝負難料，不過估計兩隊有機會打滿3局，大小玩法推薦可買大2.5(局)；另外，考慮到RA有第1局選邊權(選擇要在藍方或紅方)的優勢，追求高賠率的朋友，也可考慮購買第一局不讓分RA戰隊勝。

週日下午5點的滔博電競(TES)對EDG戰隊，TES目前取得3勝2敗的戰績，LPL四皇之一的TES，前4場比賽表現不盡理想，主要與上路新秀Qingtian以及關鍵下路選手JackeyLove的表現低迷有關，特別是TES的戰術多以發育下路英雄為核心，下路選手的表現大幅影響比賽的風向；不過前場比賽(6/30)對上皇族RNG，在決勝的第3局，不僅新秀Qingtian在被2人包圍的情況下演出1殺2的極限操作，關鍵選手JackeyLove更是拿下7/1/9的漂亮成績，兩人一掃往日陰霾，合力打出TES應該有的表現，拿下谷底反彈的重要一勝。至於EDG戰隊，目前戰績7勝0敗，對其他隊伍而言，本季的EDG是一座難攻不破的銅牆鐵壁，不僅選手的失誤極少，有Flandre在上路的宰制力、Scout在中路的破壞力、Viper與Meiko雙人組在下路的突破力，綜合這些表現，成就了EDG目前的連勝紀綠。本場比賽，戰力起飛的TES，對上銅牆鐵壁的EDG，雙方勝負難料，相信會是一場勢均力敵的比賽，大小玩法推薦可買大2.5(局)。