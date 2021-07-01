新竹台大生醫分院竹東院區、護理之家接連爆發確診案例，即日起將全面降載。（莊旻靜攝）

新竹台大生醫分院竹東院區、附設護理之家確診案接連發生，1日再增1人，新竹縣長楊文科指出，該案為14942、40多歲的越南籍照顧服務員，由於該院群聚感染接續發生，楊文科經諮詢縣內防疫專家、及中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，宣布該院即日起全面降載，洗腎及門診不得收治新患者等措施，防堵疫情。

案14942為越南籍女性照服員，6月3日起即在該醫院的B樓房工作，6月21日因先前確診的照服員案14353請假，而代為照顧確診住民案14403，在案14403確診後，於醫院內一人一室隔離，初次採檢為陰性，6月30日配合醫院採檢為陽性確診，就地收治於病房治療。

楊文科表示，就疫調結果，該病房已為紅區，且案14942在發病前三天的接觸者均已匡列，隔離期也無公共場所活動足跡。

楊文科表示，由於該院及附設的護理之家陸續發生感染案件，造成鄉親不安，即使在嚴密監測、快篩、採檢下，仍陸續有確診案例發生，為了徹底解決，在經諮詢專家後，做出3大強力作為。

第1為醫療業務全面降載，暫停急診、手術、檢查、治療、疫苗接種等服務，門診及洗腎暫停收治新患者，住院病患只出不進。該院附設的護理之家即日起停止收新住民，並禁止探病探視2個月，加強監測直到最後一個確診者發病日的28日後，完成環境採檢為陰性，才可恢復原有服務。第3則是長照機構照服員採取一人一室隔離，並提供食宿、嚴禁外出。

院方1日也發聲明指出，該院竹東院區為新竹縣傳染病指定應變醫院，自5月疫情爆發以來，迄今已收治70餘位確診病人，6月中旬，附設護理之家出現首位住民發燒確診以來，該院也配合中央流行疫情指揮中心規範，第一時間將確診者、同區住民轉至專責病房一人一室隔離，並每3天採檢，也透過line群組給予隔離中的人員心理支持。

由於陸續有隔離中病人、照服員確診，導致居家隔離工作人員達50人，為確保醫療量能，院方即日起暫停急診、手術、住院、檢查、復健及體檢，門診和洗腎患者暫停收治新患者，日後視疫情狀況重啟相關業務。