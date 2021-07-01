歐洲國家盃足球賽16強頻爆冷門，8強唯一的強權對話剩下義大利vs.比利時。就人手而言，義大利的基耶里尼（Giorgio Chiellini）、佛羅倫齊（Alessandro Florenzi）傷癒歸隊，首次26人全員到齊，比利時兩大傷兵德布勞內（Kevin De Bruyne）、大阿札（Eden Hazard）則要跟時間賽跑。

「藍衫軍」義大利16強經歷延長賽才以2比1險勝奧地利，好消息是今天訓練終於首次全員到齊。本屆歐國盃前兩戰，中場好手維拉提（Marco Verratti）因傷缺陣，結果小組賽首戰先傷了佛羅倫齊，隊長基耶里尼次役又在上半場傷退。

幸好維拉提在小組賽第3場對威爾斯復出，16強告捷後再迎回兩位後防大將。基耶里尼8強對比利時肯定會重返先發，他的強悍頭槌對藍衫軍空防尤其重要，佛羅倫齊則因久未出賽，可望先於板凳待命。

義大利8強還可能微調中前場陣容，16強攻破奧地利大門的基耶薩（Federico Chiesa）可望取代貝拉提（Domenico Berardi）踢右翼，中場則是選擇太多，除了喬吉紐（Jorginho）不動如山，另兩人要繼續用維拉提、巴雷拉（Nicolò Barella）先發，還是換連兩戰替補進球的派西納（Matteo Pessina）或攻守均衡、身材好的洛卡特利（Manuel Locatelli），是教頭曼奇尼（Roberto Mancini）奢侈的頭痛。

比利時在16強1比0淘汰衛冕者葡萄牙，但也傷了德布勞內、大阿札兩位攻擊要角。兩人今天都未參與球隊訓練，其中只是撞到腳踝的德布勞內可望趕上台灣時間周六凌晨對義大利的8強賽，大阿札的肌肉傷勢較為嚴重，恐缺席此役。