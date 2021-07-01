截至5月的季度，澳洲職缺數創下歷史新高，與疫情爆發前相比還多出57%，各行各業都回報在經濟快速成長之際，很難找到人手。

澳洲統計局周四公布，在截至5月的三個月期間，澳洲職缺數較前一個季度大幅增加23.4%，達到36.25萬個，為該國的就業前景帶來一大提振。

與去年2月這場大流行病導致經濟幾乎全面封鎖之前相比，最新公布的職缺數還多出了13.2萬個。

雖然最近爆發的新一波疫情導致一些主要城市進入封鎖，但該國的勞動力需求並未出現減弱的跡象，22%的企業回報至少有一個職缺仍待補足。

澳洲統計局勞工統計部主管Bjorn Jarvis表示，在2020年5月疫情爆發初期，至少回報一個職缺的企業比例暴跌至7%，但此後這個比例已呈現穩步上升，現在各行各業都回報在填補職缺上面臨困難。

澳洲5月就業情勢超出所有預測，根據澳洲統計局公布的數據，經季節性因素調整後，5月全職就業人數增加97,500人，兼職就業人數增加17,700人，5月失業率急跌至5.1%，遠低於去年7月封城使經濟陷入衰退時創下的歷史新高7.5%，更已回到疫前的水準。澳洲央行預估到年底，澳洲失業率將進一步跌至5%。