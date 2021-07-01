台北富邦勇士持續於季外補強，球團今日宣布前鋒張耕淯正式加盟。今年25歲的張耕淯職業生涯邁入第四年，擁有出色的進攻能力和潛力，未來可塑性備受期待。加盟台北富邦勇士後，張耕淯將披上29號戰袍，一起與勇士們尋求衛冕連霸！

畢業於國立台灣體育運動大學，張耕淯在大學生涯曾奪下UBA得分王，職業生涯前兩年效力於寶島夢想家（福爾摩沙台新夢想家前身），上賽季於PLG元年轉戰桃園領航猿，例行賽中共出賽23場，平均上場14.24分鐘，場均6.5分1.7籃板，兩分球命中率40.9%，其中共有5場得分上雙，包含在2月6日單場攻下27分外帶10籃板3抄截的生涯代表作。

進入季後挑戰賽後，張耕淯的表現更是有目共睹，5場挑戰賽平均11.8分3.8籃板1.2助攻，三分球命中率高達4成4。張耕淯季末手感升溫，更不畏懼高強度的季後賽舞台，是獲得勇士教練團青睞和肯定的原因。

對於張耕淯的加盟，勇士許晉哲總教練表示：「耕淯在大學時期曾經拿過UBA得分王，展現絕佳的進攻能力，是位非常有潛力的中生代鋒線球員。他加入勇士後相信能在陣中學長和教練團的幫助下，場上觀念及經驗都能更加進步，同時也能肩負起老中青三代傳承及接班的重要任務！」