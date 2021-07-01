2020歐洲國家盃16強結束，多場賽果跌破專家眼鏡，週一凌晨兩場3:3的比賽更是峰迴路轉、高潮迭起，不到完場哨聲響起根本難以預測最終結局，彷彿是上帝編寫的劇本，讓足球迷度過了難以忘懷的激情之夜。8強順利產生後，可能又是另一番風景，以下就各隊本屆的表現，預測8強的可能走向。

7/3 00:00 瑞士 vs. 西班牙 – 預測：(2.5球)大、西班牙勝、1:2》西班牙16強遭遇克羅埃西亞就是一場硬仗，最終打進加時賽才以5:3鎖定勝局。中場核心布斯克斯隔離期滿復出即帶領球隊走出前2輪小組賽只能踢平的陰霾，是西班牙挺進8強的大功臣，前鋒費蘭托雷斯和替補上陣的小將奧爾默都有突出表現。

瑞士強碰世界盃冠軍法國原本不被看好，卻打出小蝦米對抗大鯨魚的神劇情，硬是在90分鐘將比分扳平，並且在PK戰淘汰了法國。隊長扎卡身先士卒，追平一球的致命傳送可圈可點，進2球的舍費洛維奇、冷靜追平的加夫拉諾維奇、助攻的祖巴和姆巴布，都應記一功，遺憾的是，隊長扎卡因為累積黃牌將在8強賽被罰停賽。西班牙陣容整齊漸入佳境，但瑞士團結一心創造不可能的奇蹟。激情之夜的兩名主角，8強第一戰率先碰頭，勝負也許不好說，但進球應該不會少。

7/3 03:00 比利時 vs. 義大利 –預測：(2.5球)小、比利時勝、1:0》比利時氣定神閒，16強面對衛冕冠軍葡萄牙不疾不徐，靠著小阿扎爾的世界波1:0將C羅與他的隊友們送回家，比利時4連勝只失1球，表現合乎預期。前鋒「小魔獸」盧卡庫效力國際米蘭，對義大利再熟悉不過，上季在義甲36場進24球，幫助國米贏得暌違11年的義甲冠軍，盧卡庫本屆歐國盃已有3球進帳，義大利防線要擋住他並不容易。比利時的壞消息是德布勞內與阿扎爾在對葡萄牙之戰雙雙替補退場，目前傳出8強賽能否上場存在疑問。

義大利同樣是4連勝闖進8強，但16強面對奧地利遭遇苦戰，直到加時賽上半場連進2球，才以2：1淘汰對手晉級。義大利陣容大致完整，只有隊長基耶利尼在第2場小組賽對瑞士受傷退場，總教練曼奇尼仍在等待隊長的身體狀況，再決定最終的先發陣容。兩隊本屆的防守表現都很優秀，估計會是一場低比分的較量，誰能把握住難得的進球機會，就可能一錘定音。

7/4 00:00 捷克 vs. 丹麥 – 預測：(2.5球)大、丹麥勝、1：2》兩支奇蹟球隊會師8強，意外成了各方期待的一場比賽。捷克在小組賽僅以第3名晉級，但2球擊敗蘇格蘭、1:1平克羅埃西亞、0:1小負英格蘭，表現並不失禮，16強更是出人意料，2球擊敗強敵荷蘭，繼2012年後再闖8強。前鋒希克在進攻上獨挑大樑，肯定是對手嚴加看管的對象，好消息是隊長達里達傷癒歸隊，大大增強中場的組織能力。

丹麥在首場小組賽出了意外，中場核心艾里克森死裡逃生，但已無心戀戰的丹麥不敵芬蘭；第2場小組賽面對最強對手比利時，丹麥踢出令人激賞的一戰，但無奈技不如人，在領先的情況下守不住替補上場的德布勞內，以1:2飲恨，陷入出局邊緣。不過丹麥在小組最終回背水一戰，氣勢如虹以4：1擊潰俄羅斯，成為史上首支小組賽前2場全敗仍打進淘汰賽的隊伍。丹麥帶著這股氣勢，在16強再以4:0大破威爾斯，繼2004年後再度挺進8強。隊長西蒙克亞在16強受傷退場，但傷勢已無大礙，另外因傷缺席16強的中場華斯和前鋒波爾森，都可望雙雙復出。丹麥近2場比賽的攻守兩端都有傑出表現，捷克進攻單調但整體表現穩定，這場黑馬之爭勝負難料，但不論誰闖進4強都已大幅超越各方賽前的預期。

7/4 03:00 烏克蘭 vs. 英格蘭 – 預測：(2.5球)小、英格蘭勝、0：1》烏克蘭以小組第3名吊車尾晉級16強，小組賽的表現差強人意，尤其是最後1輪對壘奧地利，雙方只要各得1分就可攜手晉級，但全場竟被奧地利圍攻，所幸最終只輸0：1，才在得失球差上壓倒芬蘭搶進16強。烏克蘭在16強踢出代表作，靠著球星津琴科一傳一射，在加時賽終了前鎖定2：1的勝利淘汰難纏的瑞典，繼2006世界盃後再於國際大賽闖進8強，當年世界盃的領軍人物，正是烏克蘭的現任總教練舍夫琴科。

英格蘭3場小組賽僅踢進2球，但卻以2勝1和首名出線，16強面對今不如昔的德國，在下半場換上進攻中場好手格拉利許後連進2球，以2:0順利過關。英格蘭本屆歐國盃意外地展現強悍的防守，門將皮克福德連4場保持不失，後衛馬奎爾也因為對德國之戰的防守表現獲選單場最佳球員。英格蘭55年來首度在國際大賽的淘汰賽戰勝德國，上屆世界盃進球王肯恩也終於攻進本屆歐國盃的第一球，這場勝利大大提振英格蘭的士氣，在眾多強隊紛紛落馬的情況下，以堅實防守一路闖關的英格蘭，加上準決賽和決賽有主場優勢，被視為奪冠熱門並不讓人意外。格拉利許證明了自己在英格蘭的重要性，但英格蘭還有多名擁有進攻才華的年輕好手，像是福登、桑喬和蒙特，一旦他們踢出在俱樂部的自信，英格蘭在進攻上會給對手更大的打擊。