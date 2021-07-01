貨代業捷迅（2643）今（1）日股東會通過配發現金股利4元，創下2016年掛牌以來最高配股。捷迅表示，缺櫃、塞港等問題短期無解，多數產業受影響，且不少電商貨轉往海運趨勢，都使得運價有撐；第二季起進入海運旺季，捷迅持續強化海運業務。

捷迅今年第一季獲利0.48億元、年增46.4％，每股盈餘1.6元，連12季EPS成長；4月EPS為0.65元，5月為0.58元，法人估，捷迅第二季EPS有機會挑戰1.8元以上，甚或與去年同期相當約1.9元，續創13季成長紀錄。

捷迅去年營收組成，空運占比71.63％、海運16.37％；今年第一季空運65％、海運25％，海運佔比較去年同期倍增。

捷迅表示，上半年海空運價量齊揚，第三季進入海運傳統旺季，加上貨櫃船運缺櫃、塞港問題無解，高運價有撐，塞港可能延續到今年底，接著第四季進入空運旺季，隨著歐美解封，客機貨載及貨機增加，運能也將提升。