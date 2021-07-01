北韓最高領導人金正恩6月中現身時明顯瘦了。

北韓最高領導人金正恩神隱一個月後，6月中再公開現身時，身形明顯消瘦不少，令北韓民眾痛心不已，擔心他的身體狀況。南韓媒體引述消息人士指出，金正恩健康確實有隱憂，尤其連說話都會「氣喘吁吁」，還有老人症頭，不過他其實是在親信的「懇求」下赴鄉下減重，減重成果連親信都吃驚。

南韓《朝鮮日報》報導，北韓最高領導人金正恩5月7日與軍人家屬藝術小組成員合影留念後，就將近一個月沒有公開現身，直到6月4日才又現身，召開中央軍事委員會擴大會議等會議。外媒關注到，當月15至18日金正恩主持黨中央委員會全體會議時，身形明顯消瘦不少，近日朝鮮中央電視台更報導北韓民眾看到金正恩消瘦的樣子時表示：「人民最是痛心。」

北韓民眾對於金正恩瘦了表達「痛心」。

關於金正恩為何突然瘦了這麼多？《朝鮮日報》的報導顯示確實和健康因素有關，不過金正恩並非因為生了大病而暴瘦，而是在親信的「懇求」下減重。

消息人士透露，由於工作壓力、抽菸喝酒、以及以高脂肪為主的飲食習慣，金正恩的體重不斷上升，健康狀況也惡化，連說話都會「氣喘吁吁」。金正恩身高約170公分，體重約140公斤，才37歲，身體卻已經出現中老年人才有的疾病。

消息人士指出，金正恩體重過度增加，身邊也出現了擔心他健康狀況的聲音。包括今年4月15日祖父金日成冥誕紀念時，抗日游擊隊的家屬就致函金正恩，指出「元帥的健康是祖國和人民最大的心願」，建議他減重和休息，原本金正恩拒絕，回應：「都沒能為人民做點什麼，怎麼能休息？」

後來又在勞動黨常務委員李柄哲等親信的「再次懇求」下，金正恩才接受減重的提議，在鄉下待了一個月進行體重管理，消息人士指稱，減重一個月後金正恩的體重有了很大的變化，「幹部們看了都大感吃驚。」

南韓情報圈則推測，金正恩這一個月至少減重10公斤以上。

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