台灣知名少女漫畫家「小威老師」日前發出一篇插畫，內容是她與老公猜拳打賭，輸了要含一下兒子的生殖器，貼文一出立刻在各大論壇炎上，不少網友痛斥這是性侵害。對此，律師呂秋遠也在臉書上指出，倘若屬實，這就是貨真價實的性侵害，盼請社會局或地檢署能介入調查，家內性侵是可怕的犯罪黑數。

呂秋遠1日上午在個人臉書發文指出，任何人都擁有身體自主權，嬰兒更是不例外，但卻有漫畫家將性侵的過程畫成漫畫自白，過程詳盡且逼真。呂秋遠說，大家並沒辦法證明漫畫家是否有與丈夫憶起聯手侵害小害，但倘若為真，這就是貨真價實的性侵害。

呂秋遠進一步解釋，根據刑法第222條與最高法院決議，該漫畫家的行為已構成強制性交罪，可處7年以上有期徒刑，父母均須入獄服刑。若該漫畫家在事後說一切純屬虛構，仍可能觸犯兒童少年性剝削防制條例第36條，製造兒童性交行為的圖畫，可能面臨1年以上、7年以下有期徒刑。

呂秋遠直言，這件事真的不是開玩笑，社會局應該盡速介入將孩子安置，地檢署應該介入調查；呂秋遠痛批，先別說真有這樣的行為，「就是想像、就是虛構，也是極其不該有的心態。好玩？想像這種行為，而且畫成『作品』，讓所有網友觀覽，這很好玩？」

呂秋遠表示，家內性侵向來是可怕的犯罪黑數，因疫情關係，孩子不用到校上課，老師失去觀察孩子是否受傷害的機會；最後呂秋遠呼籲，希望大家能盡量關心身邊的鄰居與朋友，若有異常的情況請協助通報，孩子的一生實在不能被父母毀掉，「所有的家庭暴力都是零容忍的，性侵害特別是如此。」

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