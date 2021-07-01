新北市今日新增20例本土確診，新北市長侯友宜下午主持防疫會議表示，今日板橋增5人、三重新增4人最多，跟台北市感染源有關的有4例，包括永和居民曾在北市環南市場工作因而染疫，另外三峽新增3例也和台北市感染源有關。

侯友宜表示，今日板橋增5人最多，三重4人、新店三峽各3人、新莊2人，其餘各區0到1例不等；新北市累計確診6505人，其中4923人解除隔離。

侯友宜說，今日新增20例中，有11例都是居家隔離中發現確診，感染源掌握中，另外9例非居家隔離者部分，有4例與台北市相關，包括一位永和居民曾在環南市場工作，昨天驗出染疫；另外三峽一男子在北市醫院工作染疫，並傳染給媽媽，還有一例也是三峽居民有萬華接觸史，傳染給媽媽和外籍看護。

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