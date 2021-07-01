好心肝特權疫苗延燒！繼北市衛生局長黃世傑昨日被發現請假1個月，民進黨北市議員簡舒培1日秀出北市府內部群組對話紀錄踢爆，北市副市長黃珊珊事先就收到好心肝董事長許金川傳訊要疫苗，許還說「昨（7）日下午5時拿到150支疫苗，晚上10時前全打完」、「再撥一些給我們」、「我們一天可打1000人、不輸任何醫療院所」、「謝謝珊珊副市長！」等語，市府事後卻把責任都推給衛生局基層，要求市長柯文哲踹共。

北市府6月7日撥15瓶疫苗給好心肝診所，6月8日撥100瓶，而8日晚間遭爆大批非前三類人員赴診所施打疫苗。簡舒培今公布對話紀錄指出，黃世傑6月9日上午8時許在衛生局內部群組表示「目前已有100家診所簽約，包括好心肝已開始施打，施打要加速」，接著轉貼許金川感謝黃珊珊的的訊息。

根據轉貼許金川的訊息表示，「昨（7）日下午5時拿到150支疫苗，晚上10時全部打完，全體醫護人員高興為民服務，目前沒疫苗了，希望若有疫苗下來可再撥給我們，我們可1天打1000支人，不輸給任何醫療院所，謝謝珊珊副市長！From許P」。

但因好心肝事件曝光，黃世傑也轉貼北市府疫情小組高層群組的內容，到衛生局的群組，黃珊珊提供許金川手機並說「要問許P嗎？」黃世傑則說「可知會，因媒體報導，今會去了解，上午就處理」。

接著過了1小時、上午9時許， 黃珊珊又在高層群組轉貼許金川的訊息稱「許P回覆，黃副不好意思麻煩了，昨天注射都有事先造冊符合施打規定，無外傳拿健保卡就可打的事」，但黃世傑則在衛生局群組說「這真的不大好，請問現在診所就可以獲得配發嗎？」

黃世傑也接連轉貼黃珊珊與許金川的簡訊對話，黃珊珊說「志工有造冊嗎？今天要開記者會回應，因外界故意扭曲」，許則說「有，大都符合規定，但有少數接觸高風險人員，如大樓管理清潔員，但都符合前三類」，許金川也傳送多達14點左右的建議給黃珊珊，認為目前僅限醫院人員施打不妥，應修正給基層診所，還說「會比北市宣布免費打疫苗更得人心！」

「根據許金川的回覆，跟黃珊珊關係非常好，黃珊珊9日的記者會為何都沒說清楚？」簡舒培痛批，黃珊珊還說沒轉達任何人，那為何黃世傑會把許金川給黃珊珊的建議轉貼到衛生局群組？誰在說謊？是黃世傑害妳嗎？對於特權打疫苗的診所，黃珊珊竟還說要先知會許金川，這像什麼話？

簡舒培怒轟，柯文哲對振興醫院有這種查法嗎？市府一直不敢說明好心肝的名單，黃珊珊跟許金川明明有熱線，卻一副什麼都跟她沒關係，黃珊珊居然還跟許金川抱怨「這個中央可能以此來打我們」，這是不是在串供？全都推基層的錯，黃珊珊搞得好像是局外人，請問黃世傑7年來除了開刀、考察都不曾請假，這次請假1個月到底是為什麼？這些都應送政風處討個公道。

簡舒培說，許金川6月8日跟黃珊珊講完後，衛生局當天就再撥100瓶，有這個剛好嗎？當時6月7至9日很多醫護都還沒施打疫苗，柯文哲應給個交代，出面說明。