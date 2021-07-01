39歲美國樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），自爆長期被父親傑米·斯皮爾斯（Jamie Spears）精神虐待，為了不讓她再婚，還強制在她體內裝避孕器，「所有牽扯進這場成年監護人案件的人、包含我所有的家人都應該去坐牢！」對此，傑米·斯皮爾斯沈默多日後終於發聲，表示一切都是布蘭妮自己的決定。

布蘭妮近來積極解除父親的監管權，還有粉絲發起「#FreeBritney」（解放布蘭妮自由）活動，她從2007年開始精神狀況不穩，因此隔年法院裁判她的6000萬美金（約新台幣16.8億元）資產，將由父親傑米與信託公司共同監管，這段時間布蘭妮不斷和父親打官司，就為了拿回自己的權利。

布蘭妮也在聽證會上表示，自己為爸爸辛苦工作13年，對方卻阻止她生孩子，在她體內裝避孕器，甚至強迫她不斷工作、巡演，把女兒當搖錢樹，「我感覺自己被聯手霸凌，非常無助」，消息曝光後，布蘭妮的妹妹Jamie Lynn Spears也公開聲援：「我一直都支持我的姊姊，希望她能幸福。」

Jamie Lynn Spears表示，她為姊姊感到驕傲，｢我很早就在9歲獨立並賺自己的錢，我不需要去貪圖我姊的財產」，而傑米·斯皮爾斯也打破沉默，透過法院文件坦言，「我這兩年並未執行布蘭妮的監護，我已經很久沒和女兒說過話，我們的聯繫被切斷了。」強調布蘭妮指控他加強精神藥物的罪名，是她自己的決定，「我不是那個讓她過得這麼悲慘的人。」