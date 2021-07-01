台灣疫苗短缺，台積電及永齡基金會表示協助政府洽購疫苗，今傳出8、9月可抵台，對此，中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中今日於記者會中回應，「問了一個我很難回答的問題，但這是我們所期待的。」

台積電及郭台銘的永齡基金會，日前提出願協助政府買500萬劑輝瑞／BNT，更傳出德國政府出面和上海復星協調，上海復星也視台灣情勢關係願意讓步，疫苗預計於8、9月抵台。陳時中則表示，問了一個很難回答的問題，僅以「這是我們所期待的」回應。

另外，慈濟也有意要捐贈疫苗，行政院上午也表示會比照台積電、鴻海成立專案，以利進行。中央疫情流行指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，慈濟基金會的執行長已有拜會指揮中心，雙方洽談過程非常愉快，對於彼此間後續合作也有共識，能夠一起促成此事大家都有高度的共識，現階段行政院表示，主要是雙方能夠更緊密、接續合作事項，截至目前為止都非常的順利。