彰化知名地標「喬友大樓」大火造成消防隊員陳志帆英勇殉職，他被同袍發現時，倒臥在火場9樓一處房內的浴缸，當時其氧氣瓶幾乎用光，當場失去生命心跳，但同袍發現，陳志帆身上的氧氣瓶等裝備都已卸除在房間，但人卻在浴室，隊員研判，陳志帆當時應該是試圖找一個空間等待救援，摸黑走進浴室，爭取最後一線生機，無奈運氣不好，躲到沒窗戶的，最後發生不幸。

33歲的陳志帆是家中獨子、未婚，因父親陳貴森擔任義消數十年，深受救人啟發，從小就立志當消防員，不料這次喬友惡火，出任務進入大樓搜救，因公殉職殞命。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

上午彰化縣消防局東區消防分隊協助整理其遺物給家屬時，小隊長柯文進不禁悲痛落淚，直呼「他就跟家人一樣，發生意外，分隊每一個人都非常難過。」

根據《ETtoday新聞雲》報導，面對勇消陳志帆殉職，小隊長柯文進感傷表示，跟他當2、3年同事，突然聽到「沒了」，所有人都很難過。不僅如此，他還形容陳志帆個性積極，隊上交代的事都如期完成，是一個很優秀的後輩。

因此，當分隊協助整理完陳志帆3大袋遺物，包括其殉職身穿的消防衣、搜溺設備、消防設備後，有同事一邊整理一邊爆哭，甚至對陳志帆的父母深感抱歉，但又不知道該說什麼，最後柯文進百感交集的說「想悲傷也不知從何講起。」

此外，東區消防隊同事也提到，跟陳志帆共事4年左右，他是一個上進的人，平時訓練也很認真，發生這種事大家都很不捨。

至於陳志帆是在和種狀況下躲入浴室？柯文進表示，火場內濃煙密佈，一旦走入便很容易迷失，初步了解，陳志帆走不出來，是因為逃生門大多沒關，造成煙囪效應，加上工作小組發現陳志帆時，其裝備在房間、人在浴室，研判他發現氧氣瓶沒氧氣所以卸除，找一個空間等待救援，摸黑走進浴室，爭取最後一線生機，無奈運氣不好，躲到沒窗戶的房間，最後發生不幸。