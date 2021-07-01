生華科（6492） 表示，旗下治新冠肺炎新藥 Silmitasertib（CX-4945），繼獲台大醫院、宜蘭陽明交大附醫以及台北榮民總醫院（北榮）以恩慈療法專案申請後，治療新冠肺炎重症患者後，1日再度接獲衛福部緊急核准桃園醫院採用。

生華科表示，這是國內第四家大型醫院運用恩慈療法治療新冠肺炎重症患者，公司同樣將無償供藥，希望能幫助重症患者恢復健康，減輕醫療系統負荷。

近日被WHO示警是目前傳染力最強的Delta病毒已有85個國家淪陷，台灣也已出現本土感染疫情，Delta病毒已經造成在包括英國、以色列、澳洲和印尼等國短時間內出現大量確診個案，引發新一波疫情。國際間最新傳出繼Delta病毒又出現Delta Plus病毒，已在11個國家出現，不但比較容易影響肺部細胞，並且可能降低單株抗體的有效性。

生華科表示，Silmitasertib的作用機制是直接針對宿主細胞，較不易受病毒株變異影響其機轉，同時臨床上Silmitasertib可降低肺部發炎和減緩免疫風暴。目前Silmitasertib已經治療超過200位癌症病人，安全性無虞，其口服劑型更能協助減輕醫療資源負擔，公司期待攜手國內各大醫院共同防疫，並希望台灣能夠早日終結疫情，重啟正常的生活。