同島一命！目前全國正處於三級緊戒狀況，防止疫情再度擴散，全國企業各界也都紛紛投入防疫工作。台中市議員羅廷瑋號召台中市各企業捐助物資支援第一線防護人員。岳旺國際有限公司亦在此行列率先捐出1萬片 「綠．小小抗菌卡」 給台中市政府民政局，支援給台中市政府各地疫苗快打站的第一線工作人員配帶，讓第一線的市府防疫同仁再多添一道防護，達到雙重防護效果。

羅廷瑋指出，「綠．小小抗菌卡」是經台灣台美檢驗中心檢驗合格，是藉由與空氣中的水氣作用而產生的防護。此款抗菌卡特殊的地方在不需要直接接觸皮膚的狀況下，在身體周圍產生一道無形的保護網，是十分方便的防疫小物。

羅廷瑋呼籲，防疫期間市民外出一定要全程配帶口罩、勤洗手，養成良好的個人衛生習慣，保持安全社交距離，才能降低感染風險。維護好自身及家人的健康就是個人能為防疫工作做最大的努力；也提醒大家沒事別出門，雖然會有些不便，但早日能恢復正常生活才是眾人所願。