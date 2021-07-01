新北市昨日開放預約施打莫德納疫苗，未料預約系統卻突然湧進百萬使用人次，造成系統一度卡關；新北市長侯友宜今表示，從上月29日就說得很清楚，預約系統是採雙軌制度，除了有網路系統，也有區公所、里幹事就近協助的方式，昨日里長、區公所實體協助登記了1萬9252人，目前都已上傳系統。

侯友宜說，莫德納疫苗接種上月29日就公告，上月30日至1日早上8時至22時，用網路快速預約外，也特別開一軌，針對長者不會用網路，區公所有專線電話、服務系統，里長、里幹事會協助就近造冊協助，上次AZ施打率較低，很多70幾歲長者想打莫德納，因此子女幫忙預約，系統湧入百萬流量，預約不到的子女才打電話給區公所、里長協助，造成實體登記數量增加。

侯友宜表示，昨日8至9時間區公所、里長電話都滿滿，大家動用很多人登記，感謝里長電話登記、造冊服務，在這些人協助下，昨日登記了1萬9252人，目前都已經轉成網路預約，今下午2時已完成7萬7919人完成預約，昨日晚上到今天網路系統都很順暢。

侯友宜呼籲，大家不要急，按照年齡、順序施打一定打得到，75歲以上沒打一定還可以打，72歲以上也一定預約得到，會用網路就用網路，不會用網路就用電話預約。新北市啟用新的系統，為的是要因應未來，年齡往下降、疫苗越多，人工造冊作業相當困難，也許做不到開放雙軌道，但盼市民安心，現在還有3萬多劑還沒登記。