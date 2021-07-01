陳仙梅與賴慧如一起接受《娛樂超skr》訪問。（民視提供）

小亮哥客串演出到西餐廳看秀的董事長。（民視提供）

小亮哥客串演出到西餐廳看秀的董事長。（民視提供）

陳仙梅在民視八點檔《黃金歲月》飾演玉女歌手，為了工作必須隱瞞未婚生子，不能認的兒子只能叫她姑姑，她日前與賴慧如一起接受《娛樂超skr》訪問時透露，有一次老公帶小孩去棚內探班，她竟入戲地說：「來！你只能叫姑姑！」讓兒子摸不著頭緒。

《黃金歲月》中「世界西餐廳」紅牌雙嬌陳仙梅及賴慧如大聊拍戲花絮。陳仙梅開心首次跟賴慧如合作就撞出許多火花，雖然兩人劇中是有點對立，但私底下兩人根本一拍即合，賴慧如彷彿開啟她的笑穴，常常被逗得笑到合不攏嘴，多年未拍戲的她沒想到現在拍戲變這麼逗趣，真的好紓壓，加上賴慧如是專業歌手，所以拍唱跳戲之前還會先找她惡補舞蹈。

賴慧如訪問中也透露已故乾爸賀一航聊過秀場糗事，最讓她印象深刻是賀一航某次在上台前，在後台玩牌手氣非常好，結果快要上場前，匆忙抓了假髮跟衣服就衝上台，沒想到引起全場哄堂大笑，原來他拿成女生的假髮還有粉紅色秀服，不過因為主持經驗豐富，賀一航當場把自己烏龍糗事運用自己的臨場反應，轉換成另外一種笑果。

陳仙梅則自曝曾經被經紀人安排要代班上綜藝節目，幫同公司演員上通告，主題是戀愛史，結果故事沒有背熟當場被抓包，真的很糗，因為怎麼可能自己的故事會說到忘記，當下還是主持人幫她說後續發展，她才接下去，而且還發生兩次。不過現在拍戲現場，每一位演員都很有綜藝魂，在後台常常玩得不亦樂乎，直說工作變得好像在家一樣，相當自在。

該劇除了有八點檔女星張瓊姿、應采靈重量級客串，1日晚上播出的劇情中，小亮哥也客串演出到「世界西餐廳」看秀的董事長。