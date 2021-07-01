林逸欣和科技業男友Tony愛情長跑7年，今年4月宣布結婚喜訊，原訂7/24在台北舉行婚宴，因疫情持續延燒，今(1日)決定取消，經紀人娃娃說：「因為疫情的關係，很可惜的逸欣跟男友Tony的婚宴決定取消，後續狀況等之後才會再重新討論，希望大家都能乖乖待在家，渡過這個疫情艱難的時刻，一起健康平安！」

林逸欣原定7/24舉辦婚禮，因與「Cheers」諧音，希望邀雙方家人及親友一起歡樂慶祝。沒想到小兩口4月決定結婚，5月就爆發疫情，兩人就想說觀望到6月再決定，尚未登記結婚，也還沒有去訂婚宴場地，眼看三級警戒一再延長，兩人考量就算7/12解封，疫情也還沒歸零，仍擔心邀請親友齊聚是否安全，所以決定取消。

防疫期間，林逸欣在台南家中陪伴家人，多了跟爸媽、哥哥相處時光，也練就一手好廚藝，經紀人說，疫情爆發前她回家看爸媽，疫情爆發後，她索性不回來台北了，她在台北工作時天天外食，現在每天在家裡研究煮飯，她也持續彈琴創作、或跟哥哥打撞球和桌球，陪爸媽打麻將。

她心情不受疫情影響，也還不曉得婚宴延期到什麼時候，雖然男友人在台北上班，兩人分隔兩地，也沒有關係，現階段健康就好，只有健康是最重要的事。