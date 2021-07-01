統一獅1日宣布洋投泰迪多次表達反國代表墨西哥參加奧運事宜，球團經過數次溝通仍未能成功挽留，球團最終只能給予尊重，「雖然非常捨不得，但仍給予祝福，期待泰迪在奧運上能夠有好的表現，並祝福他未來的職涯一切順心如意。」

泰迪去年季中加入獅隊，成為著對登頂的重要功臣之一，今年獲得續約，本季延賽前繳出6勝1負，更是中職5月投手MVP，無奈碰上台灣疫情升溫，中職以延賽超過1個月，在復賽時間未定的情況下，泰迪在6月下旬多次向球隊表達會返國代表墨西哥參加奧運事宜。

雖然獅隊與泰迪多次溝通，希望他能先留下來以球隊戰績為優先考量，同時提出更優渥的薪資合約予以慰留，但泰迪個人仍表達離去的意願，且奧運結束後會找尋其他國家的棒球舞台，球隊也只能予以尊重。

今日球隊練習前，總經理蘇泰安及總教練林岳平代表致贈全隊簽名球送上祝福，感謝他的貢獻，更期待未來仍有機會再次邀請泰迪回到獅隊效力。獅隊也以爭取球隊最佳成績為目標，所以已積極找尋第四位洋將補強戰力，以備戰今年未完成賽事。