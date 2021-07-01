中央流行疫情指揮中心1日宣布桃園新增5起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，僅有2處，其中「中壢旅宿王」6天跑遍8旅宿，他19日曾入住的奇異果共享旅店中壢車站店，25日至30日也有新個案的確診足跡，另外還有29日龜山區農會公西辦事處外ATM，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。
桃園市政府指出，5名確診者年齡介於20多歲至60多歲之間，分別在蘆竹1、龜山1、大溪2，確診者的接觸者4人(案14922、案14923、案14924、案14939)；雙北相關1人(案14940)。
中央流行疫情指揮中心1日宣布桃園新增5起本土確診案例，桃園市也公布已疫調的足跡，僅有2處，其中「中壢旅宿王」6天跑遍8旅宿，他19日曾入住的奇異果共享旅店中壢車站店，25日至30日也有新個案的確診足跡，另外還有29日龜山區農會公西辦事處外ATM，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。
桃園市政府指出，5名確診者年齡介於20多歲至60多歲之間，分別在蘆竹1、龜山1、大溪2，確診者的接觸者4人(案14922、案14923、案14924、案14939)；雙北相關1人(案14940)。
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