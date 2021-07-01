中選會標誌 (翻攝中選會臉書專頁)

國內因疫情宣布三級警戒，828公投是否如期舉行仍未確定。根據中選會內部資料指出，全球至少有78國及地區因疫情而延期全國及地方選舉，41國延期全國選舉及公投，122國維持全國及地方選舉，101國維持全國選舉及公投。

中選會報告顯示，在新冠肺炎疫情期間，仍按原定日期舉辦選舉的國家中，包括澳洲、美國、德國、加拿大、日本等71國中，有30國投票率上升，平均增加7.7％，41國投票率下降，平均降低10.4％。

中選會報告指出，維持原定日期投票的國家，採多元投票方式及防疫措施，例如提前投票、郵寄投票、禁止政治集會活動、限制集會參加人數等等，分散民眾在投票日前往投票所的群眾狀況，也防止因參加政治集會導致感染。但值得注意的是，報告中並無案例有國家採電子(網路、線上)投票。

中選會報告說明，投票日當天，也會採取各種防疫措施，包括保持社交距離、投開票所工作人員防護裝置、要求投票民眾戴口罩進入投票所、投開票所定時消毒、選務人員現場提供民眾口罩、手套、測量提溫等等。