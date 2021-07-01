特約院所首次加入疫苗注射服務行列。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市連續6天「嘉玲」，市長盧秀燕指出，全市共23.7萬人接種疫苗，佔人口數1／10；中央這波配發62300劑莫德納疫苗已到貨，包括，孕婦、長照人員、1到6類接種對象，75歲以上長輩等，在這周、六日開打，這次有67個快打站、18家特約及地區醫院，另276家特約院所首次加入疫苗注射，必須先預約再接種。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市婦產科診所共174家，其中有25家與台中市衛生局，完成簽訂新冠肺炎施打合約，必須要有冷藏、冷運設備、留觀區急救設備，將配合孕婦疫苗接種服務，民眾可以到台中市衛生局官網查詢。

民政局指出，75歲以上長輩在上個月已經有收到接種疫苗的通知書，可以到各區公所網頁查詢到，各施打站的時間跟地點，呼籲尚未施打的長輩盡快施打。

另外，彰化防疫旅館昨晚發生火警，造成4死22傷的悲劇，有6位台中市民入住防疫旅館內，其中有2位不幸往生，盧秀燕在台中市流行疫情記者會上表達哀悼，並指示民政局派員到罹難者的家中慰問關懷。

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