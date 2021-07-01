國民黨立委許淑華刊出衛福部公文函，其中明文寫道：「採茶工作人員倘因工作所需集合於一處，則不受聚會人數之限制。」（圖／取自許淑華臉書）

本土疫情5月爆發，全國進入三級警戒，禁止室內5人以上、室外10人以上群聚。國民黨立委許淑華表示，南投縣是全台最重要的茶區之一，群聚罰則讓採茶人員工作時長擔心受罰，也令執法員警相當困擾。經向衛福部及農委會確認後，採茶人員若工作需要不受群聚人數限制，只要全程配戴口罩、維持社交距離即可。此文一出，獲得近8000網友湧入按讚。

許淑華昨日（6月30日）在臉書發文表示，南投縣是全台最重要的茶區之一，因全國三級警戒停止室內5人以上、室外10人以上群聚，讓從事勞力密集型作業的採茶人員時常擔心受罰，也讓執法員警十分困擾。

對此，許淑華強調，她已向衛福部及農委會確認相關規定：採茶人員如因工作需要，則不受群聚人數限制，但是工作全程必須配戴口罩及面罩，維持社交距離。並特別刊出衛福部公文函，其中明文寫道：「採茶工作人員倘因工作所需集合於一處，則不受聚會人數之限制。」許直言，有了這紙公文，終於可讓所有採茶工安心工作了。

文章一出，一日內獲得近8000個讚、近200則留言與超過170次分享。網友紛紛回應：「委員這個陳情真如及時雨」、「真羨慕南投人有這麼好的民代」、「到了採茶期，不採就要吃飯拌鹽巴了，也不見得有飯有鹽巴」、「為民爭取是為官之道。如果為官者能少點口水，多用點心為民服務」、「營造業也需要這份公文！」