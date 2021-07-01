台東市馬偕醫院附近路口6月30日清晨發生車禍，1名七旬老婦騎機車遭車輛撞倒骨折仍心繫生計，直喊「我要去賣菜」，未料1名李姓外送員路過就地改行擺攤將老婦的蔬菜賣完。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東馬偕醫院旁的路口6月30日清晨發生車禍，1名七旬老婦騎機車遭車輛撞倒骨折，倒在地上仍心繫生計，直喊「我要去賣菜」，未料1名李姓外送員路過，為讓她安心就醫，跟附近店家合作就地擺攤，2小時完售，晚間將1795元賣菜錢全數交給老婦女兒。

6月30日清晨5點許，馬偕醫院正前方的巷道和長沙街交叉口，發生汽車與機車相撞的事故，機車倒地，地上還有布袋裝滿蔬菜，原來這位老婦平時都在台東市鯉魚山擺攤賣菜，她雖然跌倒在地，腳上流著血，不喊疼、也不想報警，卻只喊「我要去賣菜，不然生活過不下去」。

當時李姓外送員行經路口，目睹車禍，趕緊協助處置，替老婦撿菜，隨後就繼續外送行程，但老婦的話卻不斷在他腦子裡重現，他一送完外送，立刻返回車禍現場，向旁邊的關山豆漿店老闆娘借場地，並向老婦詢問價格，「改行」擺攤賣菜，並將老婦車禍仍堅持賣菜討生活的事PO上臉書，結果引起熱烈迴響，不少善心民眾網路下訂，再到現場拿菜，也有人特地趕到現場採買。

此外，由於有些蔬菜因車禍過程中散落而有瑕疵，這位外送員雖打折賣出，卻自掏腰包補足，結果，部分知情民眾反而用更多錢來買，希望讓賣菜老婦能安心養傷。

據了解，這名李姓外送員是上大夜班，原本送完清晨這一趟就要回家睡覺了，但途中遇到這件事，熱心幫助老婦人，過程中不覺得累，直到菜全部賣完，才感到一身疲倦，回家補睡大覺。為善不欲人知，他說並不想在媒體曝光，另外，賣菜收入已在當日晚間交給老婦的女兒，就他所知，老婦的鎖骨斷裂、右腳挫傷嚴重，人還在醫院，跟老婦雖然不相識，但希望老婦能早日康復。