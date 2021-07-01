為協助台灣文創業者，外貿協會6月30日辦理「2021年台灣文創產業視訊商務媒合會–數位內容產業」視訊洽談，與7國17家國際買主進行一對一洽談。越南、匈牙利、中國大陸會上都積極想與我遊戲業、動漫業者合作。

台灣的數位內容產業泛指「將圖像、字元、影像、語音等資料加以數位化並整合運用之技術、產品或服務」，涵蓋內容、載具、系統平台及通路等一系列的完整產業鏈。核心產業包含數位遊戲、電腦動畫、數位學習、數位出版、體感科技等。

本次視訊洽談是由貿協63處駐外單位尋找潛在買主，共邀請到日本、匈牙利、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼及中國大陸等7國17家買主參加，其中越南知名手機遊戲發行商鎖定與我國遊戲製作發行及IP授權業者進行洽談；匈牙利電競協會針對AR／VR／XR之AI運用尋找台灣技術合作對象；中國大陸娛樂傳媒想透過視訊尋找臺灣動漫數位內容業者洽談，最後有24家台灣業者參加74場次精準媒合。

貿協近期也將組團參加「美國遊戲商務媒合大會」、「台灣原創IP生態系線上貿訪團」及「日本東京電玩展」等數位內容產業相關推廣活動，並建置「Creative-Design Hub」作為文創產業推廣虛擬平台，強化遊戲產業、IP授權、動畫等廠商創意產品資訊。