「宅神」朱學恒昨(30日)在臉書貼出一張臺北市政府警察局中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，朱學恒並未明說遭傳喚原因，不過外界普遍揣測是因送花籃到衛福部之故。不過，巧合的是，雲林著名菜農林佳新今日PO出5張照片，內容是某團體致贈衛福部疾管署花籃，上頭寫的卻是「抓光羅智強，告死朱學恒」，讓林佳新直言，「捧LP當順民，自然就不會被白眼提告」。

衛福部現整排花籃「抓光羅智強 告死朱學恒」。(圖/摘自 林佳新 臉書)

羅智強為聲援朱學恒今早赴行政院致贈中堂匾額，內容與朱學恒先前致贈給衛福部花籃「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16個字相同，但這次是送給行政院長蘇貞昌。他表示，民進黨政府不高興，要辦朱妨害公務，因此他今天改送中堂，並敦請偉大的民進黨東廠政府，以現行犯逮捕他。

名嘴朱學恆因送「下民易虐」花籃，被民眾告發，警方以妨害公務偵辦。為了聲援朱學恆，台北市議員羅智強1日赴行政院大門口贈送「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的中堂（圖）給院長蘇貞昌，請民進黨政府用現行犯把他抓起來。（劉宗龍攝）

衛福部疾病管制署前，現整排花籃「抓光羅智強 告死朱學恒」他驚呆

巧合的是，就在同一天，一批花籃就悄然無息地出現在衛福部疾病管制署大門口，花籃仿效朱學恒在花語卡片上寫詞，11個花籃分別寫下「抓光羅智強，告死朱學恒，堅決捍衛台灣防疫價值」，並署名「農業四大順民敬上」。

對於這批花籃，林佳新1日在臉書貼文嘲諷表示，「一個被告，一個要陪被抓，兩個逆賊，學一下我們當『順民』自然就不會被白眼提告」，「防疫靠氣質，抗體靠正直，捧LP當順民，台灣防疫價值一級棒」。他大酸「只要人人都順民，台灣防疫沒問題」。