彰化火車站前地標喬友大樓火警，消防派出大批人力全力灌救。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市喬友百貨大廈6月30日晚間一場惡火奪走4條人命，其中33歲的消防隊員陳志帆因氧氣瓶用盡，不幸因公殉職，消息傳開後，引發社會譁然。今日各大消防與救災粉專紛紛在臉書發文哀悼學長，新北消防四大隊則寫下，「我們不想當英雄，我們只想平安回家抱抱妻兒」。

彰化市火車站前的地標的喬友百貨大廈共15層樓高，現已不作為百貨公司使用，經了解，其中7至9層樓改建為百香果商旅，因應疫情則作為防疫旅館使用，昨日晚間的火災起火點初判疑似為2樓，但黑煙向上竄，一連燒了8小時才撲滅，奪走4條人命，分別為2名房客、1名外籍移工以及1名消防員。

殉職的消防員為33歲的陳志帆，屬彰化縣消防局東區分隊，據消防局指出，陳志因搭檔摔倒後先行下樓，才獨自被留在9樓救災，殉職原因疑似為濃煙造成空間迷向，且氧氣瓶用盡，最終命喪火場。

殉職消息傳開後，各界沉痛哀悼，臉書專頁《新北消防四大隊》則發文寫下，「彰化消防陳志帆學長，謝謝祢守護了民眾的安全，任務結束了，可以回家了」，文末則標記，「#我們不想當英雄、#我們只想平安回家抱抱妻兒」。

臉書專頁《台中市政府消防局》也發文向陳志帆致敬，形容大樓火場瞬息萬變，別人的出口就是他們的入口，謝謝祂守護大家的安全；另外，臉書專頁《警察消防人員加油》也發文哀悼，「任務結束了，一路好走」。