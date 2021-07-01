中壢指標個案（案13091）朋友圈衍生的個案。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園公布新足跡。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園1日新增5起本土確診案例，桃園市長鄭文燦指出，其中2例是國軍總醫院的2醫護家屬，隔離期滿採檢確診，累積804傳播鏈達35人染疫。另外中壢超級傳播者再添1確診，累積22人染疫。

5名確診者年齡介於20多歲至60多歲之間，分別在蘆竹1、龜山1、大溪2，鄭文燦說，案14922、案14923，是國軍桃園總醫院的同住家人，隔離期滿採檢確診，雖然無症狀、CT值高，仍通報確診案例。804醫院群聚事件確診者包括3名護理師、13名病患、9名看護及10名家屬，累積35人，其中4例在新竹縣。

鄭文燦也提到，案14939是中壢指標個案（案13091）朋友圈衍生的個案，是典型的群聚感染，他直言，這個群聚感染市府花很多時間疫調，希望匡列出所有交友圈。該案確診前也曾於25日至30日，入住「中壢旅宿王（案14590）」19日曾入住的奇異果共享旅店中壢車站店，桃園市府也一併公布足跡，呼籲足跡重疊者要自我健康監測，累積至今該傳播鏈共有22人確診。

衛生局長王文彥說，中壢指標個案（案13091）光是交友圈就已釀14人確診，因他們大部分生活都住在旅館、疫調困難，呼籲這群朋友可以幫忙牽線，若還有近期接觸的友人都來檢查，「讓市府關心你和關心國人健康！」

另外案14940有疾病史，每月固定到台北回診，按規定入院採檢後確診，市府已積極協助醫院內部人員匡列，目前也已將該個案家屬匡列。

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