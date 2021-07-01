宜蘭縣1日再度沒有新冠肺炎新的確診案例，不過卻有確診者足跡，原因是在新竹市確診的案14925曾在6月21日回宜蘭探親，縣府也立即展開疫調，目前的篩檢結果，相關接觸人員皆呈現陰性反應；此外，縣府宣布推出「上架外送平台服務」及「自主性推廣優惠方案」二項補助方案，希望能協助受疫情影響的青創餐飲業者度過此次的難關。

雖然宜蘭沒有新增確診案例，但縣府仍提醒，因為有一名在外縣市確診的個案曾經到過宜蘭，這名個案是案14925，是一名30多歲的女性，她是在新竹市確診，曾在6月21日回宜蘭見親人，這名女子在6月30日篩檢結果為陽性，7月1日公告確診，縣府接到新竹市的通知後立即展開疫調並完成相關的消毒工作，衛生局呼籲，如果在這段時間民眾曾經去過案14925曾到過的相關地點，務必注意自身健康，如有任何不舒服，可立即至溪北、溪南社區篩檢站接受篩檢。

另外，縣府在6月30日完成宜蘭縣肉品市場294人的篩檢作業，PCR檢驗結果皆為陰性，加上先前已完成的魚貨、果菜批發市場人員檢驗也都呈現陰性，將會立即為這些工作人員施打疫苗，確保全民的健康。

縣長林姿妙另表示，5月19日日實施防疫三級警戒後，餐廳因禁止內用，導致青創餐飲業者大受衝擊，縣府為了協助業者度過難關，推出「上架外送平台服務」及「自主性推廣優惠方案」二項補助，最高可領到最高1萬5000元的補助，縣府提供的補助總額為100萬元，符合資格條件的青創餐飲店家可盡快提出申請。