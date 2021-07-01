前立委顏寬恒再放話，年底前要練出六塊肌。（顏寬恒提供／陳淑娥台中傳真）

前立委顏寬恒1日露臉時明顯小了一號，褲頭鬆了一大圈。（顏寬恒提供／陳淑娥台中傳真）

前立委顏寬恒3月26日於臉書公布要3個月內要瘦10公斤，希望讓身體更健康，有更多時間陪孫子、孫女及家人。顏寬恒1日露臉時明顯小了一號，他表示，過去3個月1天兩餐，飲食低油、低鹽、低澱粉，搭配跑步和重訓，目前體重79.1公斤，減重成功達標，他更放話年底前要練出腹肌，否則再請3000份雞排。

顏寬恒今天也公開瘦身課程，每天下午兩點、晚上八點兩次的跑步機，中間加上或多或少的有氧和重訓，3個月內不曾間斷，他說減肥沒有甚麼秘訣，少吃多動就對了。

不過，最後5天距離目標還剩3公斤時，卻在家中不慎滑倒，導致肋骨挫傷，從肋骨一直傷到前胸的瘀青，光是呼吸都會痛，重訓推不動，跑步喘氣也感受得到疼痛。父親顏清標拿出了珍藏藥酒給他塗抹，但同時也勸他先暫停減肥計劃，但他仍堅持要達標，說減肥這條路是自己決定的，就算跪著走也要走完。

日前顏寬恒也與草爺「插賭」減重失敗要請1000份雞排，草爺在指定日期前未達成目標，雖然顏寬恒在期限內達標，但因為現在景氣低迷，所以也決定，如果疫情三級警戒若能順利解除，他也將發送2000份雞排，一來支持在地小吃，二來也要慶祝他「減肥成功」。

顏寬恒今天也特地選在從小吃到大的鵝肉店受訪，希望大家在疫情嚴峻之餘，也能夠多多外帶，支持自己的「愛店」。最後也表示，脂肪都可以打敗，大家也可以打敗病毒，希望大家能夠一起鍛鍊身體、共同對抗疫情，減重是一生的志業，「如果體重都不能控制，你還能控制什麼？」