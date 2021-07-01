國民黨台北市議員羅智強於6月20日拋出「疫苗乞丐」說之後，面臨綠營府院黨的批評。不過，觀察羅智強臉書，其按讚數不減反增，且PTT有部分網友也引用「疫苗乞丐」的說法。

美國捐贈250萬劑於6月20日到貨，國民黨台北市議員羅智強除表示感謝美國之外，也批評蔡政府是「疫苗乞丐」，引發各界關注。

總統蔡英文21日回應，這是好朋友互相協助，「疫苗乞丐」並不洽當。行政院發言人羅秉成22日指出，這樣的形容並不洽當，對友邦不公平，能免則免。民進黨發言人謝佩芬23日受訪表示，希望國民黨主席江啟臣能說清楚、講明白，難道國民黨現在是羅智強說的算嗎？

羅智強23日回應，綠營府、院、黨、媒傾巢圍剿他，他也甘之如飴！

駐日代表謝長廷24日晚間更在臉書指出，把疫苗的捐助醜化，會影響日本是否繼續提供疫苗，以及時間和數量。羅智強聞後反擊，謝邏輯0分，誰會責罵捐錢的人醜惡？

羅智強辦公室主任楊植斗23日表示，從民進黨上至總統蔡英文、下至綠營小側翼，近日「傾全黨之力」圍攻羅的態勢，以及部分媒體口徑中的言論，可見「疫苗乞丐」四個字確實打到蔡痛腳，而羅更是民進黨目前最怕的人。

而觀察羅智強臉書，在他拋出「疫苗乞丐」的說法之後，按讚數不減反增，從100萬左右的按讚數，暴增至117萬，顯示民眾支持羅智強的「疫苗乞丐」說。並且，PTT部分網友也有引用「疫苗乞丐」的說法。