國立陽明交通大學1日正式公布網頁版「一樹百穫，十年願景」計畫書，提出「博雅書苑提升通識社群教育」等10項行動綱領。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

新竹博愛校區規畫為台灣半導體發展與傳承的記憶園區，並發展「未來醫院」，希望成為智慧醫療的典範。（陽明交大提供／陳育賢新竹傳真）

國立陽明交通大學1日正式公布網頁版「一樹百穫，十年願景」計畫書，提出「博雅書苑提升通識社群教育」等10項行動綱領，打造後疫情時代的未來大學，未來3個月將持續收集回饋意見，參採於計畫書中，預計於今年底提交校務會議，成為陽明交大中長程校務發展白皮書。

陽明交大指出，「一樹百穫，十年願景」計畫是校長林奇宏於今年2月1日新設大學揭牌典禮上所提出，於合校之初集師生與校友共同腦力激盪，勾勒學校具10年願景的3年策略藍圖計畫，初步內容昨天在網站發布後，也將請師生校友及各界指教。

林奇宏表示，「一樹百穫，十年願景」計畫集眾人之智，因應科技、生態、社會及職場的快速變遷，提出以人口高齡與健康、智慧機器與系統、資訊計算與處理能力、未來新產業、超級結構的組織、全球連結等趨勢作為未來人才培育的焦點，陽明交大將成立全大學部的「博雅書苑」，結合專業教育、研習教育、通識教育、社群教育的全方位博雅教育，培養陽明交大人的人本價值與人文素養。

而產學共創是大學未來發展的重點之1，計畫依循政府的產學創新條例成立「產學創新研究院，初期設置前瞻半導體研究所及智能系統研究所，預計110學年度開始招生。

此計畫也揭露了未來校區發展的藍圖，包括宜蘭校區附設醫院以「宜蘭人的大病院」為願景，擴增病床全力照顧宜蘭鄉親；陽明校區將興建智慧健康大樓，專注創新智能生醫科技。

新竹博愛校區規畫為台灣半導體發展與傳承的記憶園區，並發展「未來醫院」，希望成為智慧醫療的典範；位於桃園航空城與台南沙崙綠能科學城的校區，將會是智慧農業、AI普適應用、軍事科技轉民生應用、智慧綠能、醫學工程、輔具科技、航太科技等的研發重鎮。

林奇宏表示，此次在超過百位同仁分工撰寫「一樹百穫」計畫，團隊的互動和互助加深了同仁對陽明交大的認同與使命感、對未來教學研究服務創新的方向與動力、對21世紀人才培育的改革決心。

陽明交大並將以「重新定義大學角色」的觀點去設計並建置後疫情世代的未來大學，「一樹百穫」計畫書就是慎重檢視未來陽明交大肩負的社會責任及發展契機。