「台灣好媳婦」女星佩甄（李佩甄）跨足戲劇圈和主持領域，亮眼外型和活潑個性深受觀眾喜愛。近日她透過社群平台曬出運動過後的照片，不科學的好身材再度驚艷網友。

佩甄昨（6/30）曬出一張半身照，表示：「跑完等流汗的時候很適合自拍，汗可以流好久。」畫面中，她把秀髮綁起來，瀏海自然的灑落，雙頰透出運動過後的粉嫩氣色，身穿黑色運動內衣，秀出豐滿的北半球和深邃事業線，平坦的腹部幾乎沒有一絲贅肉，看不出育有一對寶貝兒女。

另一張照片則是今（1日）PO出，尺度一樣火辣辣，她寫道：「早安，今天早餐不是烤麵包，是烤佩甄。」原來她正在享受桑拿，窗戶的陽光不偏不倚照向胸前，看出全身香汗狂流，像條小溪聚集在事業線，養眼的畫面讓網友大呼：「性感的爆汗」、「哈～會不會太美了」、「根本少女」，連美女主播劉涵竹都讚嘆：「這身材太辣！！！」只不過有網友認為照片那麼性感，讚數似乎沒有成正比，佩甄自嘲：「是不是看膩了？」

事實上，佩甄曾分享過自己的瘦身祕訣，平常沒有特別忌口，但會算基礎代謝率，一天大概只吃兩餐，過了晚上六點不進食；運動方面，從疫情前到現在她都保有健身習慣，從IG就能看到輪流做重訓、Tabata、瑜伽、棒式、跑步和高爾夫球等，才不會覺得膩。