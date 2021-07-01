知名氣象主播王淑麗，以生動有趣的播報方式聞名，多年來累積一票死忠粉絲，不過昨（6/30）突然在臉書透露得要告假幾天，原來是被診斷出「視網膜破了兩個洞」，在醫生建議下要立即進行雷射手術。

王淑麗表示昨天一覺睡醒，明顯覺得視力模糊，一度以為是老花惡化，但由於眼睛不痛，推斷不是老毛病角膜破裂，因此決定上班在看狀況如何，沒想到播完四節氣象，視力仍不見好轉，便趕緊去看眼科醫生，經檢查診斷發現視網膜破了兩個洞，由於醫生擔憂視網膜剝離，便要她立即動雷射手術，術後她表示過程相當快，只是比想像中的痛，不過仍要告假幾天，好好在家休養，也不忘詢問網友有什麼需要特別注意。

對此，網友也紛紛留言關切：「不要搬重物，別彎腰低頭，上廁所別太用力，別跑步等激烈運動，用腹壓的時候就會影響眼壓」、「眼睛休養很重要，請假期間也不要用眼過量喔」、「不要戴隱形眼鏡，有光的地方要戴墨鏡，不要提重物」、「外出時請戴護目鏡或太陽眼鏡，睡覺時要戴眼罩保護，眼部不可化妝，最好避免劇烈運動」。

屏東枋山鄉因爆發新冠肺炎Delta變異株群聚事件，讓當地生產的芒果爆發退訂潮，還好在眾多知名人士聲援下，訂單1天內被訂爆，此事讓王淑麗感觸很深，更道出內心話：「疫情考驗著人性，很脆弱、很現實、很自私，但也很堅強、很溫暖、很無私」。

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