有「甜心虎牙」之稱的陳伊（伊伊）不僅是女團「伊梓帆」的成員，也是中華職棒「Rakuten Girls」樂天女孩團員之一，有著甜美可愛外表和性感好身材，加上活潑開朗個性，吸引不少粉絲喜歡，IG擁有51萬粉絲追蹤，近日她曬出跳TWICE新歌的短片，惹火身材讓網友全暴動。

陳伊曬出cover南韓人氣女團TWICE新歌《Alcohol-Free》舞蹈的片段，雖只有短短48秒，但穿著細肩帶連身洋裝的她，在舞動過程中，性感身材盡現，豐滿上圍跟著晃動，彎腰時辣露事業線，一雙長腿相當吸睛。

伊伊好身材藏不住。(圖／翻攝自IG)

另外，她穿上細肩帶綁帶上衣，飽滿雙球藏不住呼之欲出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。陳伊2013年加入LamiGirls，是當時隊內十分受歡迎的女孩，2015年因和梓梓、小帆因拍攝「挺柱桌曆」，遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽至年底，之後就退出球團，三人組成女團「伊梓帆」在2016年出道。

目前「伊梓帆」已單飛各自發展，小帆重新回到樂天桃猿擔任樂天女孩的舞蹈副總監，伊伊也報名參加徵選，今年重回樂天桃猿啦啦隊，她坦言「我還是最喜歡在球場上，面對觀眾的那種氛圍」。