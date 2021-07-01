凌陽(2401)小金雞旗下高階影像處理晶片設計開發商凌陽創新(5236)於今(1)日舉辦上櫃前線上業績發表會，凌陽創新主力產品為影像處理控制晶片(ISP)與人機介面裝置微控制晶片(HID)，受惠疫情影響，網路攝影機ISP出貨量大增，凌陽創新對於今明兩年營收成長保持樂觀態度，也承諾後續將維持高股利發放。

凌陽創新總經理龔執豪表示，去年因為疫情帶動遠距工作、教學等應用，相關影像處理IC出貨量大幅增加，今年也看好市場熱度延續，遠距的視訊應用漸漸成為常態生活方式，網路攝影機也被要求有更佳的體驗，對於今明兩年營收成長保持樂觀態度，除持續在NB上穩定發展上，今明兩年NB將持續維持40%的占比貢獻，也發展遠端醫療、檢視攝影機等，積極為新產品注入競爭力。

產能問題，龔執豪表示，晶圓產能吃緊外，封裝也很吃緊，這狀況已經持續1年多的，預計未來還會繼續，凌陽創新除調整晶圓設計、增加產品產出、預計約20%，也針對封裝廠把需要的產能預定，售價部分，產品報價主要是考量產品成本，故凌陽創新會與客戶協商，討論轉嫁問題，客戶也多能接受。

相較其他同業，凌陽創新專注中高階市場領域，與品牌廠建立長期策略夥伴關係，能充分掌握關鍵技術趨勢及終端客戶的需求，所開發的ISP聚焦於HD、FHD及500萬畫數以上的高解析度產品，技術門檻相對較高。此外，公司在發展上也持續往高階功能產品推進，如500萬、800萬畫數以上產品、TNR 3D降噪、超低功耗及AI邊緣運算技術及影像信號處理ISP晶片與系統方案整合服務等。

凌陽創新在非蘋陣營市場占比高達40%，相較於同業受困晶圓產能不足無法出貨窘境，凌陽創新於2020年ISP銷售不降反升，相較2019年成長超過七成，不僅如此，凌陽創新1~5月累計營收為10.08億元、年增加101.8%。

凌陽創新也針對人臉辨識、情境判斷、背景影像處理、眼球追蹤等應用領域，積極研發具人工智慧邊緣運算能力的ISP晶片，可運用於PC、NB及其他電腦平台。此外，著眼生活及醫療效能上的需求未來也有相當大的商機，凌陽創新也開發了超低耗能、高性價比，且符合醫療用規範的內窺鏡產品。

根據市調機構IDC調查顯示，2020年全球PC出貨量即突破3.02億台，今年第一季全球銷售量高達近8400萬台；TrendForce調查數據也指出，2021樂觀預估可以上達2.17億台，市場樂觀推測今年全球電腦銷售量有機會再創新高，有鑑於一人一機已成為趨勢，而這也帶動凌陽創新營收呈現倍數成長。

隨著線上會議以及遠距教學的實施，中高解析度的網路攝影機儼然成為居家及企業標準配備，因此帶動市場需求大增。凌陽創新長期除專注於中高階及先進ISP產品組合外，同時也持續隨著市場需求往筆記型電腦超低功耗、AI影像邊緣運算、高速序列影像傳輸、高畫素影像處理及工業應用、遠距醫療檢視及拋棄式內視醫療攝影等產品線擴展，長期來看，凌陽創新可望保持營收及獲利率優於產業的成長趨勢，另外，凌陽科技今年將配發8元現金股利，也承諾後續將維持高股利發放。