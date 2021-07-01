以色列資安新創公司SentinelOne周三在紐約證券交易所首日掛牌，股票代碼為「S」，其開盤價為46美元，較發行價上漲31.4%，終場股價大漲21.43%，收在42.50美元，市值突破100億美元大關，達到107.75億美元。

SentinelOne的股票首次公開發行（IPO）釋出3500萬股，周二公布定價為每股35美元，高於其最初設定的介於31～32美元目標區間。

根據CB Insights的數據，SentinelOne以89億美元的隱含估值（ implied valuation）籌集逾12億美元，這樣的估值遠遠超越其同業CrowdStrike在2019年IPO時的身價67億美元，並凌駕前一個世代的防毒軟體業IPO大贏家邁克菲（McAfee），一躍成為資安業史上身價最高的IPO。

根據該公司的IPO招股說明書，SentinelOne上年度（截至2021年1月31日）營收為9306萬美元，較前一年的4647萬美元成長1倍多。上季（截至4月30日）營收為3,740萬美元，年增108%。不過，該公司上季淨損大增1倍多，從2,660萬美元暴增至6,260萬美元。

SentinelOne的競爭對手都是那些近幾年來的IPO大贏家，其執行長Tomer Weingarten就曾將CrowdStrike稱之為「主要競爭對手」。CrowdStrike目前估值超過460億美元。

不過，該公司有越來越多同業現在也意識到SentinelOne帶來的威脅。過去幾個月來，CrowdStrike和Qualys首度在年報裡將SentinelOne稱之為「競爭對手」。在新冠疫情爆發後，Palo Alto Networks執行長Nikesh Arora也開始在法說會上談及SentinelOne，他在最近的一次財報電話會議上曾三度提到這家新創公司。

SentinelOne股票的主要承銷商包括摩根士丹利、高盛、美國銀行證券、巴克萊銀行和富國銀行證券。