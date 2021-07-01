三級警戒再度延長至7月12日，新北市永和區樂華夜市自5月31日主動配合政府休市，直接衝擊夜市內超過360個攤商，自治會宣布今（1日）起晚間恢復營業，3個出入口都安排有工作人員進行人流管控、實聯制，夜市內總量管控1500人。

樂華夜市自治會會長許承煬表示，若再不營業攤商生計都快活不下去，決定於今（1日）起晚間恢復營業，自治會並未安排攤商開業順序，由攤商自行決定市府願意恢復營業。

他強調，3個出入口安排有工作人員進行人流管控、落實實聯制，進入夜市前須量體溫、噴酒精消毒，此外整條夜市總量管控1500人。

許承煬表示，歡迎民眾來夜市購物，但夜市內不論生熟食都要加蓋或遮罩，嚴格禁止內用或試吃，全部餐飲限外帶，民眾在夜市內需全程佩戴口罩，購買餐飲後須外待返家才可食用，呼籲民眾配合，也盼民眾可以支持夜市攤商。

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