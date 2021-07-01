近年來能源轉型，綠能比例提升，台電為使電網安全穩定，首先開設輔助服務市場，讓民間分散式電力資源可至平台參與競價，成為隨時可調度的虛擬機組以維持電網穩定。負責營運平台的台電電力交易中心1日揭牌啟用，電力交易平台正式開放註冊登記，後續經書面申請、能力測試等程序後，預計年底前展開實際交易。

台電指出，去年開始採購大型儲能資源，目前與包含翰可國際、台普威、台泥綠能以及大同公司等業者合作。今年513及517停電事故期間，台電共向合作業者調度12MW的電力，均能於1秒內快速提供，協助系統穩定頻率。