枋寮確診果農夫妻感染源一直不明，而經中央流行疫情指揮中心1日公布最新疫調資訊發現，果農妻（案14816）16日在枋寮醫院曾與枋山確診阿嬤（案14407）處同一空間，對此，屏縣府指出，枋山阿嬤是在昨天才回想起，她當天因胸悶而自行從急診走到門診看診。

屏縣府指出，在枋山阿嬤原來的疫調資料中，她是自述16日早上是陪同同居人（案14409、叫白牌車的乘客）搭救護車到枋寮醫院急診，但疫調人員昨晚勾稽到資料後，再度詢問她詳細狀況，她努力回想後表示，當天因為覺得胸口悶悶的，喉嚨不舒服，有自行從急診走到門診，到胸腔內科掛號看診。

縣府說，為釐清枋山群聚案與2位果農老夫妻的感染途徑，衛生局多方比對，第一波發現枋山的確診者中，有多人去過枋寮醫院，再深入比對，一筆一筆勾稽該院的就診資料後發現，枋山阿嬤與果農妻曾在16日上午同時在門診大樓一樓，分別掛「胸腔內科」及「神腦神經外科」，而2科的候診室是共用相同的空間。