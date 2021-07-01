疫情侵襲全台，「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」召集人鄭龍水表示，全國120萬身心障礙者和弱勢家庭，在疫情肆虐之下，是另一群最無助、最無聲的受害者，「莫忘台灣苦人多」，殷切期盼政府予以協助，納入紓困與施打疫苗群體當中。

鄭龍水在台灣公益聯盟臉書發布《救救台灣障礙弱勢行動聯盟聲明》，內容提到，新冠疫情爆發以來，國人面臨過去從未有過的衝擊，影響千萬人生計，身心障礙者更是重中之重，有工作能力的身障者收入受到影響，沒有工作能力的身障者生活被迫改變，除了要面對染疫帶來的恐慌外，更要面對無法支撐生活的經濟壓力，障礙者進退維谷。

聲明指出，當民眾在超市搶購民生必需品時，身障者擔心的是要如何戴好口罩出門，在上班族關心是否需要分流工作時，身障者面臨的是失去街賣機會、失去客人的按摩師、命相師，沒有收入、沒有疫苗，客人不再上門，遑論因疫情暫停的身障到宅服務，身障者只能忍耐，沒有應對方針。

聲明提到，感謝所有醫護人員站在第一線，不眠不休努力付出，保護國人健康，讓人民有希望，但疫情對身心障礙者造成的傷害卻是永久性的，再也回不去了，因此希望政府在制定紓困政策時，能傾聽身心障礙者需求，虛心徵詢專業意見，避免重蹈紓困3.0的錯誤，讓紓困能真用在刀口上。

對此，「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」共提出7點訴求：

1、 建請行政院盡速成立跨部會並結合產官學的「身障防疫紓困小組」，研議各項有關身障者防疫染疫SOP及紓困方案，另對身心障礙者紓困，採取更寬鬆的認定標準。

2、紓困應該維持生存為目標，以每位國人普發放新台幣2萬元方式進行。

3、將重度以上和身體脆弱、高風險身障者列為疫苗優先施打對象。

4、視障按摩師紓困應達到基本工資，並為期3個月，並將命相或從事其他行業如街頭藝人、街賣者受到經濟傷害皆列為特別補助對象。

5、身心障礙者因受疫情衝擊而無法付出房租者，請政府協調或制定相關規定，請房東降低租金，或由政府挹注受害者。請政府協調銀行業者，提供因疫情受害的身障者貸款，其利息由政府吸收，還款期限適度延長。

6、儘速就無法生活自理的極重度高位頸髓傷害者，協助將其現行工作轉換為遠距工作模式並設立遠距媒合平台招攬尋找工作。

7、對於不幸染疫，居住於防疫旅館且生活無法自理，乃至出院回不了照顧機構也無家人照顧的身障者，應該有妥善的收容、照顧配套措施。