三級警戒已維持1個多月，新北市6月初開始實施到宅快篩，協助行動不便的確診者家屬進行篩檢。新北市長侯友宜今表示，剛開始篩檢時家戶長者陽性率高達45％，病症都相當嚴重，到宅快篩實施至今已完成90戶169人快篩，同住家屬感染陽性率降至15％，雖然不是很大的數據，但卻阻斷不少家庭傳播鏈。

侯友宜說，家庭感染是主要感染來源，新北上月5日實施到宅快篩，就是為了阻斷家庭感染、傳播鏈，確診者送集中檢疫所，但同住家屬是長者、身心障礙、未成年子女，行動不便、不知如何做篩檢就需要市府協助，因此新北即時出動篩檢隊到宅篩檢。

侯友宜表示，剛開始篩檢時，家戶長者陽性率高達45％，CT值又很低，都是很嚴重的患者，但到宅篩檢啟動後，找到確診者及時治療，讓病狀減輕，阻斷傳播鏈，讓不少確診者家屬可以安心。

侯友宜指出，從上月5日至今，已完成90戶169人，其中PCR陽性有26人，而同住家屬感染陽性率也從40％降至15％，感謝同仁醫院、牙醫師公會、醫檢師公會的付出，這些數據或許量不是很大，但是確實讓家庭感染降低，使弱勢族群可以得到保護。