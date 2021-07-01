近幾年隨著「顏值經濟」發展，大陸假髮製品市場規模不斷擴大。相關資料顯示，假髮市場已經連續6年保持20％以上的增速，預計2023年市場規模將達到144.3億元（人民幣，下同）。也因為假髮行業高速增長，使得一些批發商和生產廠家出現了賣斷貨的情況。

根據大陸央視報導，來到上海一家假髮批發市場，當地假髮價格在幾十到上千元不等。據了解批發市場價格漲幅較大，但在上海的多家商場的假髮通常是品牌直營，價格比較起來漲了10％左右，甚至部分手工勾織真人髮的假髮更出現斷貨的現象，有的工廠在手訂單已排到明年4月。

來自福建的吳先生也說，在上海這家假髮批發市場開店已有13年的時間，他說從去年下半年開始，假髮價格漲幅明顯。

而在上海豫園商圈一家有百年歷史的假髮店裡，工作人員透露，假髮主要分為髮套、髮片2大類，材料有真人頭髮和化纖髮絲。其中真人髮的假髮價格從千元到幾萬元不等。