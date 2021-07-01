陽光男神宥勝2015年與老婆林慈惠(蕾媽)結婚，婚後育有一雙子女，一家子去年考量疫情關係，原本開著露營車、帶著孩子，開始以天地為家的大自然露營生活，還開了YT頻道紀錄，而過程中多有波折，去年底夫妻倆決定在台中清水定居，宥勝與老婆不時在社群分享日常生活，昨天po文透露兩人對宥勝在戶外洗碗的穿著，有不同意見，慈惠意外吐露18禁答案，引發女性網友暴動。

熱愛戶外活動的宥勝一家，去年四海為家8個多月之久，年底時考量小孩將上學，他也想好好拍戲，因此決定定下來，在新房子準備好之前，一家四口暫住在朋友位於台中清水的4層樓透天厝空屋，受到當地居民熱情的歡迎與暖心幫助。

不時分享新生活的宥勝，昨天在臉書po文，透露因為天氣熱，他在戶外洗碗，老婆慈惠看了他的穿搭覺得不解，問他洗碗幹嘛戴帽子，宥勝表示因為太陽很大，又被慈惠反問：「你有在怕曬？」一來一往讓宥勝覺得很無言。

宥勝表示他不怕曬，但怕曬成兩截，「不然裸上身也是可以齁？」老婆連忙拒絕：「不用，你把帽子帶戴好就好」，宥勝不禁猜測起老婆的心思，「你們說說，慈惠是捨不得我被鄰居看？還是捨不得自己眼睛痛？請作答」。

但慈惠在留言區給了答案，表示她原本想說的，其實是「把你的帽子戴好，剩下的都脫掉」，因為這樣曬起來比較均勻，這番火辣18禁的發言，讓地方媽媽們都興奮了起來，紛紛留言表態「下次公告洗碗時間大家一起去朝聖」、「所以是老闆在脫衣洗碗，老闆娘在門口收門票」、「到時候可以再拍一次老婆視角嗎？」，大家都超期待。