身家81億的香港天王林峯2年前閃婚娶小他11歲網紅張馨月，夫妻倆最近一起上實境秀《妻子的浪漫旅行5》，玩遊戲時要求老婆們提出一個最不喜歡老公做的事或說過的話，沒想到張馨月透露最害怕林峯說：「你放心」，因為每次林峯出門跟朋友聚餐，只要一說這3字，張馨月說：「我就知道完了，這肯定不會早回來」。

林峯家世顯赫，祖父林夢飛曾是少將，爸爸林華國是廈門的著名地產商，傳聞身家有百億，林峯和女星吳千語分手後便與網紅張馨月傳出交往，兩人2019年閃婚，去年迎來寶貝千金。夫妻倆的互動一直讓外界十分好奇，近期在《妻子的浪漫旅行5》中，張馨月曝光婚姻秘辛，透露有次兩人大吵一架她離家出走，林峯顧不得天王身分，只穿了條短褲就下樓去把老婆追回來，林峯則無奈說，因為太太很少生氣，那回突然發了好大一頓脾氣，「怕她跑了就永遠找不回來」，來不及多想就衝出去了。

張馨月健身露出小蠻腰。（圖／翻攝自張馨月Carina微博）

在上一集中，製作單位問四位老公：「覺得太太下輩子還會嫁給你嗎？」林峯甜蜜說因為知道當女人的辛苦，希望下輩子性別能互換，讓他體會張馨月的辛苦，「如果是互換角色，再去感受對方這輩子為對方付出過的也挺好」，並放話願意下輩子換他生小孩，才能更明白太太的辛勞。

張馨月最怕林峯說「你放心」。（圖／翻攝自秒拍）

而張馨月接話：「我就一句話，我下輩子不改名字」，意指藉此讓林峯下輩子方便找到自己，但卻有網友踢爆，指張馨月早就改過名，連英文名字都換過，她原名疑似叫張夢瑤，英文名字Ada，之後才改成現在的名字張馨月，英文名也大改為Carina。而張馨月上節目以來除了改名，先前也被網友謠傳是小三，引來她發文駁斥，最近她振作曬出健身照片，中空露出小蠻腰跟肚臍環，有人說：「弱弱的問一句，肚臍環疼嗎？我害怕」張馨月回答：「不疼，真的不疼」。