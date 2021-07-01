藝人哈林庾澄慶送愛不落人後，攜手美德醫療-DR(9103)共同捐贈逾500萬元的防疫物資給雙北200多家長照機構，希望可以讓在第一線照護長者及病患的工作人員，得有最安全的後盾。

此外，美德醫療響應殯葬業者一冬瓜行旅小冬瓜(郭憲鴻)之邀約，積極參與相關防疫物資捐贈。同時與社區非營利組織一微光盒子，及協助街友抗疫的一碼 IMMA「街頭聯合防疫物資中心」合作，以實際行動關懷社會上更多需要幫助的角落，盼能陪同大家挺過疫情。

本土疫情5 月中旬急遽升溫後，隨著全國疫情警戒第三級延長至 7 月 12 日，各行各業對個人防護裝備的需求與日俱增。不僅前線醫療院所出現防疫物資供不應求的情形，占全國確診數 2.6%的長照機構更是首當其衝。

有鑑於此，哈林庾特別攜手美德醫療共同捐贈一批價值超過 500 萬元的防疫物資給雙北200多家長照機構。所捐物資包含N95口罩、隔離衣、護目鏡等個人防護用品。

美德醫療集團執行長楊威遠表示，期待能即時將防疫物資送到需要的人手中，也期盼能拋磚引玉，讓社會大眾關注長照機構及社福機構的防疫需求。

哈林庾澄慶表示，高齡長輩是疫情下容易受到感染的高危險群，而站在第一線的社工人員也是很辛苦，他們並沒有因為疫情而停止付出，依然每天外出送餐支持老人家的生活。由衷希望透過這一點小小的心意幫助需要幫助的人，和大家相守相護！